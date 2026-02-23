Paternò, maxi controlli nel weekend: droga tra i giovani, tre segnalati e cocaina sequestrata

Rientrano nel piano d’intensificazione dei servizi preventivi, disposto dal Comando Provinciale, le attività di controllo svolte nelle ore notturne del fine settimana dai Carabinieri della Compagnia di Paternò, con l’obiettivo, tra gli altri, di contrastare lo spaccio di droga tra giovani e garantire il rispetto delle norme sulla circolazione stradale.

Nella circostanza, i Carabinieri della locale Stazione, supportati dai colleghi della C.I.O. del 12° Reggimento “Sicilia”, e dal Nucleo Cinofili di Nicolosi (CT) hanno rivolto particolare attenzione alle zone del centro cittadino.

In queste aree gli equipaggi dell’Arma hanno organizzato diversi posti di controllo in corrispondenza dei maggiori assi viari e delle aree più affollate, operando perquisizioni personali e veicolari volte a contrastare l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

In tale contesto, i Carabinieri hanno segnalato alla Prefettura tre giovani che avevano, nella loro disponibilità hashish e marijuana nascosta negli indumenti.

Lo stupefacente recuperato è stato sequestrato dai militari che hanno quindi segnalato amministrativamente i tre ragazzi, “quali assuntori”, alla locale Prefettura. Sono state anche rinvenute e sequestrate a carico di ignoti alcune dosi di cocaina.

Infine, i militari si sono concentrati sulla verifica del rispetto del Codice della Strada, per contrastare quelle condotte di guida indisciplinate che possono creare pericolo per la sicurezza pubblica e, in generale, per tutti gli utenti della strada.

I dispositivi di controllo posizionati hanno permesso di fermare una sessantina di veicoli ed identificare un centinaio di persone.