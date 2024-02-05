PATERNO’: VIOLENTISSIMO SCONTRO TRA DUE AUTO NELLA CENTRALISSIMA VIA VITTORIO EMANUELE NELLA NOTTE

Nella notte del 05 Febbraio 2024, un violento incidente stradale si è verificato nella centralissima Via Vittorio Emanuele a Paternò. Due veicoli, una Smart ed una Ford Fiesta, sono stati coinvolti in...

Nella notte del 05 Febbraio 2024, un violento incidente stradale si è verificato nella centralissima Via Vittorio Emanuele a Paternò.

Due veicoli, una Smart ed una Ford Fiesta, sono stati coinvolti in un impatto all'incrocio tra la Via Vittorio Emanuele e la Via Circumvallazione, un tratto noto per gli incidenti dovuti all'inosservanza dei segnali di precedenza.

L'impatto è stato così potente che nella Ford sono esplosi gli airbag, causando la dispersione di detriti sulla carreggiata.

Inoltre, una saracinesca di un'attività commerciale ha subito gravi danni a causa della violenza dell'incidente.

Il bilancio segnala due persone ferite, i conducenti delle rispettive auto, che sono state prontamente soccorse e trasportate in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Al momento, non si dispone di informazioni sulle prognosi delle vittime.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti un'ambulanza del 118 e i Carabinieri per eseguire i rilievi e stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Il tratto stradale interessato è rimasto chiuso al traffico in quanto le vetture coinvolte impedivano il passaggio degli altri mezzi.

Il tratto stradale è stato riaperto dopo le operazioni di pulizia dei detriti e il ripristino delle condizioni di sicurezza.