NOTTE TRAGICA A PIANO TAVOLA. GRAVISSIMO INCIDENTE STRADALE NELLA NOTTE: 26ENNE PERDE LA VITA, UN 25ENNE GRAVEMENTE FERITO

Il grave incidente si è verificato in via valcorrente, la strada che dalla superstarda collega alla zona industriale di Belpasso.

Nella notte ha portato alla perdita della vita di un giovane di 26 anni, Matteo Virzi' il quale si trovava alla guida di una Peugeot 107, il passeggero dell'auto un 25 enne è rimasto gravemente ferito.

L'incidente ha coinvolto un veicolo che, per cause ancora da accertare, si è scontrato violentemente contro il guardrail centrale.

La dinamica dell'evento è al centro delle indagini condotte dai Carabinieri incaricati dei rilievi sulla scena.

Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò è stato fondamentale per estrarre la vittima dalle lamiere dell'auto. Purtroppo, nonostante gli sforzi del personale del 118 presente sul luogo, il conducente di 26 anni ha perso la vita sul colpo.

Nel frattempo, il passeggero di 25 anni è stato trasportato d'urgenza in ospedale, e al momento le sue condizioni non sono ancora note.

Gli inquirenti stanno attualmente lavorando su una prima ricostruzione dell'accaduto.

Tuttavia, sarà necessario approfondire ulteriormente le indagini per comprendere appieno le dinamiche dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.