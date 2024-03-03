PATERNÒ, ACCOLTELLAMENTO NELLA NOTTE: GRAVE UOMO

Nella tarda serata di ieri, un grave episodio di violenza si è verificato a Paternò. Intorno alle 22:30, una lite esplosa in piazza Indipendenza ha rapidamente degenerato, coinvolgendo verosimilmente...

Intorno alle 22:30, una lite esplosa in piazza Indipendenza ha rapidamente degenerato, coinvolgendo verosimilmente individui extracomunitari. In seguito ai primi screzi, i contendenti si sono spostati nelle vicinanze, dove uno di loro è stato accoltellato.

Le conseguenze dell'alterco sono state gravi: quattro persone hanno richiesto cure mediche e sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale di Paternò.

Tuttavia, la gravità delle ferite riportate da uno dei feriti ha reso necessario il suo trasferimento all'ospedale San Marco di Catania per un intervento chirurgico. Le sue condizioni sono considerate serie, con voci non confermate che suggeriscono abbia subito oltre 10 coltellate.

Questo tragico evento si inserisce in un contesto di crescente tensione a Paternò, dove da diverse settimane si registra un clima incandescente.

Gli extracomunitari, principalmente impiegati nella raccolta delle arance, sono stati coinvolti in scontri e rivalità il cui motivo rimane oscuro. Questo episodio di violenza segue altri incidenti simili degli ultimi giorni e la morte di Mohamed Mouma, avvenuta qualche settimana fa sempre per accoltellamento.

La situazione è ulteriormente aggravata dalle segnalazioni pervenute alla redazione riguardo a individui stranieri che vagano per la città e tentano di entrare in abitazioni disabitate.

Questo fenomeno ha innescato un'allerta generale e un invito pressante ai residenti di essere vigili e di segnalare qualsiasi attività sospetta alle forze dell'ordine, al fine di preservare la sicurezza collettiva.

Nonostante l'impegno delle autorità locali, l'ordinanza del sindaco volta a gestire l'emergenza è stata temporaneamente bloccata dal Prefetto. Tuttavia, in vista del 6 marzo, il Prefetto ha convocato una riunione con tutti gli attori coinvolti per discutere delle questioni legate all'emergenza baraccopoli, al lavoro nero e all'ordine pubblico, che negli ultimi giorni hanno suscitato crescente preoccupazione tra i cittadini paternesi.

Questo incontro si prospetta cruciale per affrontare le sfide attuali e rassicurare la comunità locale sulla determinazione delle istituzioni nel garantire la sicurezza e il benessere di tutti.