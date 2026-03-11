Paternò, la Misericordia cerca giovani per il Servizio Civile: domande entro l’8 aprile
Paternò, la Misericordia cerca giovani per il Servizio Civile: domande entro l’8 aprile
PATERNÒ (CT) – Si aprono ufficialmente le porte del Servizio Civile Universale 2026 per i giovani del territorio.
Il Comitato Provinciale delle Misericordie Catania ODV, in qualità di Ente Titolare, promuove il nuovo bando che vedrà la Confraternita di Misericordia di Paternò impegnata come Ente di accoglienza del progetto "Assistenza in Movimento".
L’iniziativa mette a disposizione 10 posti per giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni. Coerentemente con la missione sociale dell’Ente, 3 di questi posti sono riservati a Giovani con Minori Opportunità (GMO), garantendo un accesso inclusivo a chi desidera investire nel proprio futuro attraverso il volontariato attivo.
I vantaggi del Servizio Civile
Partecipare al progetto presso la Misericordia di Paternò rappresenta una scelta di valore, capace di coniugare solidarietà e crescita professionale.
I volontari selezionati beneficeranno di:
- un Assegno mensile di € 519,47.
- Una riserva del 15% nei concorsi pubblici per chi completa l'anno di servizio.
- Acquisizione di competenze certificate e riconoscimento di crediti formativi (CFU).
Modalità di candidatura:
Il bando scadrà l'8 Aprile 2026 alle ore 14:00 (salvo proroghe).
Gli interessati dovranno presentare la domanda esclusivamente online attraverso la piattaforma DOL (Domanda On Line) al link https://domandaonline.serviziocivile.it.
Per l’accesso è necessario essere in possesso di SPID o CIE.
Informazioni e Supporto
Per dettagli sui progetti e supporto nella compilazione della domanda, la Misericordia di Paternò è a disposizione dei candidati:
- Sito Web Ufficiale: https://comisect.org/servizio-civile-universale-2026/
- Contatto WhatsApp/Info: 353-339-58-99-
"Il Servizio Civile è un'occasione unica per i nostri giovani," spiega Luigi Aiello - Governatore della Misericordia di Paternò. "Grazie alla rete del Comitato Provinciale delle Misericordie di Catania, offriamo un percorso serio e strutturato che permette di costruire oggi il domani della nostra Comunità."
PER INFO 095858306