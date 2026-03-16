Paternò, allerta arancione oggi lunedì 16 marzo: scuole chiuse, parchi e cimiteri chiusi e divieto di circolazione per i ciclomotori (Copia)

Paternò, allerta arancione oggi lunedì 16 marzo: scuole chiuse, parchi e cimiteri chiusi e divieto di circolazione per i ciclomotori

A causa dell’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile, il Comune di Paternò ha disposto la sospensione delle attività didattiche per lunedì 16 marzo 2026 in tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado.

La decisione è contenuta nell’ordinanza n. 26 del 15 marzo 2026 firmata dalla Commissione Straordinaria, adottata come misura precauzionale per tutelare la sicurezza dei cittadini in vista delle previste condizioni meteo avverse.

Secondo il bollettino del Dipartimento regionale di Protezione Civile, per il bacino del fiume Simeto è previsto un livello di allerta arancione dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di lunedì 16 marzo, con possibili criticità legate a piogge intense e forte vento.

Cosa prevede l’ordinanza

Oltre alla chiusura delle scuole, il provvedimento stabilisce per l’intera giornata di lunedì anche:

chiusura dei parchi comunali : Parco Giovanni XXIII e Villa Moncada

chiusura dei civici cimiteri (resta consentito solo l’accesso per eventuali sepolture)

chiusura degli impianti sportivi all’aperto : Totuccio Bottino, Piero Parisi e Falcone Borsellino

divieto di circolazione per i ciclomotori

Ai cittadini viene inoltre raccomandato di limitare gli spostamenti allo stretto necessario, evitare aree già soggette ad allagamenti o frane e non sostare vicino ad alberi, strutture precarie, ponti o sottopassi.

Misure preventive per la sicurezza

Il Comune ha deciso di adottare queste misure considerando che durante eventi meteo intensi la presenza di traffico e spostamenti, soprattutto degli studenti verso i plessi scolastici, può aumentare i rischi per la sicurezza.

Particolare attenzione viene inoltre rivolta ai parchi e ai cimiteri cittadini, dove la presenza di alberi ad alto fusto potrebbe rappresentare un pericolo in caso di forti raffiche di vento.

L’ordinanza è già in vigore dalla pubblicazione sull’Albo Pretorio del Comune e resterà valida per l’intera giornata di lunedì 16 marzo.