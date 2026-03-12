Paternò – “Mani in Pasta per i Papà”: laboratorio creativo per la Festa del Papà nella sede ENOSIS

In occasione della Festa del Papà, l’associazione ENOSIS APS apre le porte della propria sede per un pomeriggio speciale dedicato ai più piccoli, all’insegna della creatività, della condivisione e della dolcezza.

Mercoledì 18 marzo, a partire dalle ore 16, i bambini della scuola primaria saranno protagonisti del laboratorio creativo “Mani in Pasta per i Papà”, un’attività pensata per permettere ai piccoli partecipanti di realizzare con le proprie mani un dolce regalo da donare al proprio papà.

L’iniziativa si svolgerà presso la sede dell’associazione in Piazza Indipendenza 13 a Paternò e rappresenta un’occasione per stimolare la manualità, la fantasia e il valore del dono fatto con il cuore. Guidati dagli operatori dell’associazione, i bambini potranno divertirsi a “mettere le mani in pasta”, imparando a preparare un dolcetto speciale da portare a casa e condividere in famiglia.

L’evento vuole essere anche un momento di socialità e partecipazione, in cui la comunità si ritrova per celebrare uno dei legami più importanti: quello tra padri e figli.