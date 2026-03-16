SCUOLE APERTE REGOLARMENTE a Paternò martedì 17 marzo 2026 : nessuna ordinanza di chiusura
SCUOLE APERTE REGOLARMENTE a Paternò martedì 17 marzo 2026 : nessuna ordinanza di chiusura
Nonostante l’allerta gialla diramata dalla Protezione Civile regionale per la giornata di martedì 17 marzo 2026, a Paternò le scuole resteranno regolarmente aperte.
In queste ore diversi sindaci del Catanese stanno infatti valutando eventuali ordinanze di chiusura degli istituti scolastici a causa delle condizioni meteo previste. Tuttavia, al momento nel comune di Paternò non è stata disposta alcuna sospensione delle attività didattiche, pertanto le lezioni si svolgeranno regolarmente.
⚠️ Elenco comuni che CHIUDERANNO LE SCUOLE (in aggiornamento)
Diversi Comuni stanno valutando la chiusura delle scuole. L’elenco dei comuni che decideranno di sospendere le attività didattiche verrà aggiornato man mano che arriveranno le ordinanze ufficiali.
Provincia di Catania
Aci Castello
Aci Catena
Aci Sant'Antonio
Acireale
Belpasso
Catania
Giarre
Mascali
Mascalucia
Misterbianco
Nicolosi
Ramacca
Riposto
San Gregorio di Catania
San Pietro Clarenza
Tremestieri
📌 Articolo in aggiornamento