PATERNÒ – Via Gemmellaro al buio da oltre tre mesi: residenti esasperati, “abbiamo paura anche ad uscire di casa”
Una nuova segnalazione è arrivata alla redazione di 95047.it da parte di alcuni residenti della zona di via Gemmellaro, alle spalle della chiesa della Madonna della Scala, nei pressi di via Garibaldi, a Paternò.
Secondo quanto riferito dai cittadini, la strada sarebbe completamente al buio da oltre tre mesi a causa di un guasto all’illuminazione pubblica che, nonostante le numerose segnalazioni, non sarebbe ancora stato risolto.
I residenti spiegano di aver già contattato più volte Vigili Urbani ed Enel, ma al momento la situazione sarebbe rimasta invariata.
“Non sappiamo più a chi rivolgerci per sistemare il guasto”, racconta uno dei cittadini che ha scritto alla nostra redazione.
Il problema, spiegano, riguarda una zona particolarmente frequentata anche nelle ore serali. L’assenza totale di illuminazione, soprattutto nelle ore notturne, starebbe creando una situazione di forte disagio e preoccupazione tra chi vive nel quartiere.
Alcuni residenti parlano apertamente di timori per la sicurezza, sottolineando che nelle vie limitrofe la presenza di persone nelle ore serali renderebbe ancora più difficile muoversi in una strada completamente al buio.
“Non si può stare così. Si ha paura anche ad uscire di casa”, spiegano.
I cittadini chiedono quindi un intervento urgente per ripristinare l’illuminazione pubblica, evidenziando come la situazione vada avanti ormai da mesi senza soluzione.