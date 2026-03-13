Paternò, parcheggi nel caos in via Emanuele Bellia: “Ho il pass disabili ma i posti sono sempre occupati”

Paternò – Continua ad arrivare in redazione il malcontento dei cittadini per la gestione dei parcheggi in città. L’ultima segnalazione riguarda via Emanuele Bellia, nella zona bassa di Paternò, dove un cittadino denuncia difficoltà nel trovare parcheggio nonostante sia in possesso del pass per disabili.

“Ho il pass disabili ma non riesco a parcheggiare perché i posti sono sempre occupati”, racconta, spiegando che spesso gli stalli riservati vengono utilizzati da chi non ne avrebbe diritto.

Secondo quanto riferito, il problema sarebbe stato già segnalato attraverso alcune email agli uffici competenti, ma senza ricevere alcuna risposta.

“Avevo già fatto la segnalazione, ma né chi gestisce le strisce blu né i vigili urbani hanno risposto alle mie email. Non si vede un controllo”, spiega.

Il cittadino segnala inoltre che la situazione riguarderebbe anche altri parcheggi riservati, come quelli destinati alle strisce rosa, spesso occupati senza rispetto delle regole.

Non si tratta però di un caso isolato. Solo pochi giorni fa un’altra segnalazione era arrivata alla nostra redazione, denunciando il caos nei parcheggi cittadini nonostante il pagamento delle strisce blu.

👉 Paternò, segnalazione utente: “Paghiamo le strisce blu ma nei parcheggi è il caos”

Leggi qui: https://www.95047.it/paterno-segnalazione-utente-paghiamo-le-strisce-blu-ma-nei-parcheggi-e-il-caos

La richiesta che arriva dai cittadini è chiara: più controlli e maggiore rispetto degli spazi riservati, soprattutto per chi ha realmente bisogno di questi parcheggi.

Come sempre, restiamo disponibili a pubblicare eventuali repliche o chiarimenti da parte degli uffici competenti.