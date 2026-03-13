BELPASSO. Incidente sulla SS192 nei pressi della stazione di Motta:

BELPASSO – Incidente nella tarda mattinata di oggi lungo la strada statale 192, nei pressi della stazione di Motta, in territorio di Belpasso.

Per cause ancora in fase di accertamento più veicoli sono rimasti coinvolti nello scontro, con alcuni mezzi che si sono fermati sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti gli operatori del soccorso stradale per la rimozione dei veicoli incidentati e la messa in sicurezza della strada.

Dalle foto arrivate alla redazione si vede la presenza di mezzi di assistenza e personale impegnato nei rilievi, mentre il traffico nella zona ha subito rallentamenti.

Al momento non si conoscono le condizioni delle persone coinvolte, ma la situazione è in fase di gestione.

Si raccomanda agli automobilisti in transito di procedere con prudenza nel tratto interessato.

📸 Foto inviate alla redazione.