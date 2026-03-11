Paternò, ai domiciliari ma continuava a spacciare: 48enne arrestato con crack e cocaina nascosti nei pacchetti di sigarette

I Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Radiomobile di Paternò hanno arrestato un 48enne per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per aver commesso, in precedenza, lo stesso reato.

Sospettando che potesse ancora detenere sostanze stupefacenti e che continuasse l’attività illegale di spaccio i militari dell’Arma, nel primo pomeriggio, sono andati a bussare alla porta dell’abitazione dell’uomo.

Aperta la porta di casa il 48enne, ha appreso che non si trattava solo di un controllo di routine per verificare la sua presenza in casa. L’uomo, alla richiesta degli operanti di consegnare ciò che eventualmente detenesse illegalmente detenuto, ha consegnato spontaneamente, due pacchi di sigarette.

Gli investigatori hanno così recuperato e sequestrato 11 dosi di crack contenute in un pacchetto e altri 27 involucri contenenti cocaina contenuti nell’altro.

Il crack del peso di circa 5 grammi e la cocaina del peso di quasi 11 grammi sono stati sequestrati dai Carabinieri. Le operazioni di ricerca, comunque estese a tutti i locali dell’appartamento e sulla persona del 48enne, non hanno fornito altri riscontri agli operanti. Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, il 48enne è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità che, ferma restando la presunzione di innocenza, valevole ora e fino a condanna definitiva, ha disposto che venisse accompagnato presso la casa circondariale di Catania Piazza Lanza dove tutt’ora permane.