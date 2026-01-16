Paternò, Carta d’Identità: prenotazione online obbligatoria per ridurre le code

Arrivano importanti novità per i cittadini di Paternò sul fronte dei servizi anagrafici. Per migliorare l’organizzazione e ridurre le lunghe attese agli sportelli, il Comune di Paternò, attualmente gu...

Arrivano importanti novità per i cittadini di Paternò sul fronte dei servizi anagrafici.

Per migliorare l’organizzazione e ridurre le lunghe attese agli sportelli, il Comune di Paternò, attualmente guidato dai commissari straordinari, ha introdotto una nuova modalità per il rilascio delle Carte di Identità.

Da adesso, infatti, le Carte di Identità vengono rilasciate esclusivamente previo appuntamento online, una scelta pensata per evitare code, ottimizzare i tempi di attesa e rendere il servizio più efficiente e comodo per l’utenza.

📌 Come prenotare l’appuntamento

I cittadini possono prenotare facilmente il proprio appuntamento collegandosi al sito istituzionale del Comune, al seguente indirizzo:

👉 https://www.comune.paterno.ct.it/it/book

Attraverso la piattaforma online sarà possibile scegliere data e orario disponibili, presentarsi allo sportello solo all’orario stabilito e ridurre al minimo le attese.

L’iniziativa rientra nel percorso di razionalizzazione e miglioramento dei servizi comunali, con l’obiettivo di garantire maggiore efficienza amministrativa e un rapporto più semplice e diretto tra cittadini e pubblica amministrazione.