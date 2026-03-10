Forte terremoto nel Tirreno a mezzanotte: magnitudo 5.9 a 414 km di profondità, scossa avvertita in tutta Italia

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.9 è stata registrata nella notte, alle ore 00:03, nel Mar Tirreno al largo dell’isola di Capri. Il sisma si è verificato a una profondità molto elevata, circa 414 chilometri, motivo per cui non è stato avvertito nella zona epicentrale, ma solo lievemente in diverse aree dell’Italia. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.

Secondo quanto spiegato dagli esperti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), si tratta di un evento sismico profondo, piuttosto raro per quest’area geografica. Il fenomeno è legato alla presenza nel mantello terrestre di uno “slab” di litosfera oceanica, una porzione di crosta terrestre che sta sprofondando da milioni di anni sotto il Mar Tirreno.

Questo processo geologico genera sismicità profonda soprattutto lungo la costa calabrese e siciliana, mentre è meno frequente al largo della costa campana. Negli ultimi decenni sono stati registrati alcuni eventi simili:

il 28 ottobre 2016 con magnitudo ML 5.8 a 481 km di profondità,

il 26 ottobre 2016 con magnitudo Mw 5.8 a 221 km,

il 3 novembre 2010 con magnitudo ML 5.4 a 506 km.

Un evento più recente è stato registrato tra il 26 e il 27 ottobre 2023, con magnitudo ML 4.2 al largo della Penisola Sorrentina.

Il terremoto profondo più forte registrato nell’area risale invece al 27 dicembre 1978, quando fu rilevato un sisma di magnitudo Mw 5.9 a 392 km di profondità al largo di Gaeta. Ancora più potente fu l’evento del 1938, con una magnitudo stimata tra 6.8 e 7.1, uno dei più forti presenti nel catalogo storico italiano.

Gli esperti sottolineano che la grande profondità dell’ipocentro provoca una forte attenuazione delle onde sismiche, riducendo significativamente gli effetti al suolo. Proprio per questo motivo, nonostante la magnitudo elevata, l’evento è stato percepito solo debolmente e non ha causato danni.