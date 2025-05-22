PATERNO’, VIALE KENNEDY UNA BUCA MOLTO PROFONDA: LA SEGNALAZIONE DEI CITTADINI

È arrivata in redazione, corredata da foto, una nuova segnalazione tramite la rubrica “Lo dico a 95047” che porta all’attenzione un serio problema di sicurezza stradale a Paternò. Stavolta il disagio...

È arrivata in redazione, corredata da foto, una nuova segnalazione tramite la rubrica “Lo dico a 95047” che porta all’attenzione un serio problema di sicurezza stradale a Paternò.

Stavolta il disagio riguarda il Viale Kennedy, dove la presenza di una grande e profonda buca sull’asfalto rappresenta un grave pericolo per tutti coloro che percorrono quotidianamente questa importante arteria cittadina.

Secondo quanto denunciato da una cittadina, la zona interessata si trova in prossimità del Liceo Scientifico. “Se per favore fate urgentemente questa segnalazione – scrive – essendo la zona pure al buio, se qualche bambino in bicicletta o su un mezzo a due ruote passa con velocità, è un grosso pericolo. È una buca profonda, un rischio anche per i pedoni”. Parole che raccontano un disagio concreto, vissuto da chi frequenta ogni giorno quel tratto stradale, e che sottolineano l'urgenza di un intervento.

Il buio serale, unito alla mancanza di una segnaletica adeguata e all’assenza di illuminazione pubblica efficace, aggrava ulteriormente il rischio di incidenti, rendendo la buca quasi invisibile in determinate condizioni.

L’appello è chiaro e diretto: si chiede che il Comune intervenga quanto prima per mettere in sicurezza la strada e prevenire eventuali incidenti. La manutenzione delle strade non è soltanto una questione di decoro urbano, ma un’esigenza imprescindibile per la sicurezza e il benessere dell’intera comunità, soprattutto quando si tratta della tutela dei più giovani.

Invitiamo dunque le autorità competenti ad ascoltare la voce dei cittadini e ad agire tempestivamente per risolvere questo problema prima che possa trasformarsi in una tragedia evitabile.