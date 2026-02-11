Paternò, via SS. Annunziata ridotta un colabrodo: “Buche enormi e strada pericolosa per pedoni e scooter”
Residenti segnalano buche profonde e carreggiata dissestata: strada stretta e senza marciapiede, rischio elevato per pedoni, scooter e automobilisti.
Paternò (CT) – Arriva una nuova segnalazione da parte dei residenti riguardo le condizioni di via SS. Annunziata, dove l’asfalto risulta ormai fortemente danneggiato e pieno di buche di grosse dimensioni, rendendo la strada particolarmente pericolosa per chi transita ogni giorno.
Secondo quanto segnalato, la carreggiata sarebbe diventata un vero e proprio “colabrodo”, con avvallamenti e voragini che mettono a rischio automobilisti, motociclisti e ciclomotoristi, soprattutto nelle ore serali e in caso di pioggia, quando le buche possono risultare meno visibili.
La situazione appare ancora più critica per i pedoni, dal momento che la strada è stretta e priva di marciapiede, costringendo spesso le persone a camminare direttamente sulla carreggiata, a pochi centimetri dalle auto in transito.
Una condizione che, secondo i cittadini, richiede un intervento urgente per evitare incidenti e garantire maggiore sicurezza.
📸 Alla segnalazione sono state allegate anche alcune foto che mostrano chiaramente le condizioni dell’asfalto.
I residenti chiedono dunque un intervento di manutenzione e ripristino del manto stradale, auspicando che la problematica venga presa in carico al più presto.