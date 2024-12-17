LAVATRICE ABBANDONATA A PATERNO' : LA SEGNALAZIONE NELLA NOSTRA RUBRICA

Per la rubrica “Lo dico a 95047”, riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di una nostra affezionata lettrice. Nonostante sia attivo un servizio gratuito di ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio,...

Per la rubrica “Lo dico a 95047”, riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di una nostra affezionata lettrice. Nonostante sia attivo un servizio gratuito di ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio, a Paternò gli utenti continuano a lasciare per strada ogni tipo di elettrodomestico.

In particolare, la nostra lettrice ha immortalato una lavatrice abbandonata in via Salvatore Bellia. Con un pizzico di sarcasmo, commenta che probabilmente l'elettrodomestico non funziona più e, aggiunge ironicamente, che il paternese è sempre più "civile".

Questo episodio sottolinea ancora una volta il problema del mancato utilizzo dei servizi gratuiti messi a disposizione dalla città, con rifiuti che continuano ad essere abbandonati in pieno centro.

La segnalazione di oggi ci invita a riflettere sull'importanza di rispettare l'ambiente e utilizzare i servizi disponibili, al fine di mantenere la città più pulita e ordinata.