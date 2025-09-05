“Situazione peggiorata, nessun intervento”: la denuncia dei cittadini di Scala Vecchia

Alla nostra redazione è giunta una segnalazione firmata da un cittadino portavoce di numerosi residenti del quartiere Scala Vecchia di Paternò, indirizzata agli organi istituzionali competenti.Il tema...

Alla nostra redazione è giunta una segnalazione firmata da un cittadino portavoce di numerosi residenti del quartiere Scala Vecchia di Paternò, indirizzata agli organi istituzionali competenti.

Il tema al centro della denuncia riguarda le condizioni di Piazza Ficus, Largo Fiuggi e l’incrocio tra via Napoli e via Bassano, zone che – a distanza di oltre dieci giorni dalle dichiarazioni ufficiali sulla “presunta riqualificazione” – si presenterebbero ancora in uno stato di forte degrado.

Secondo quanto riportato nella nota:

“Piazza Ficus e le aree limitrofe versano oggi in condizioni di abbandono intollerabili, con strade sporche, rifiuti e totale assenza di sicurezza. Le smentite istituzionali appaiono infondate e si configurano come una vera e propria presa in giro nei confronti dell’intero quartiere.”

I residenti parlano di “profonda delusione e indignazione”, sottolineando che chi ricopre un incarico pubblico ha doveri morali, etici e istituzionali verso i cittadini, che non possono essere presi in giro con “mezze verità”.

La lettera si chiude con una richiesta chiara e diretta:

interventi immediati e documentabili nelle aree segnalate;

maggiore serietà e trasparenza comunicativa da parte delle istituzioni.

“Non si governa con le parole, ma con i fatti – si legge nella denuncia –. La città di Paternò e il quartiere Scala Vecchia meritano più dignità, più rispetto e più verità”.