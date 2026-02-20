Paternò, grata danneggiata in pieno centro: rischio cadute ai 4 Canti
PATERNO’ – È stato un pedone a segnalare la presenza di una grata danneggiata e potenzialmente pericolosa in via Ai 4 Canti, all’angolo per salire in via Vittorio Emanuele, nel pieno centro cittadino.
Come si vede nella foto inviata alla redazione, una parte della grata per lo scolo delle acque piovane risulta rotta, con un foro ben visibile che potrebbe rappresentare un serio rischio per chi transita a piedi, in bici o in moto.
La zona è particolarmente frequentata durante tutta la giornata e il pericolo aumenta nelle ore serali o in caso di pioggia, quando il danno potrebbe non essere immediatamente notato.
Il cittadino che ha effettuato la segnalazione chiede un intervento tempestivo per evitare possibili cadute o incidenti.
Si auspica quindi un controllo rapido e la messa in sicurezza dell’area.