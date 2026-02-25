Paternò, profondo buco nell’asfalto in via Benevento: area transennata con mezzi di fortuna
PATERNO’ – Un cedimento del manto stradale è stato segnalato in via Benevento, dove si è aperto un profondo buco lungo la carreggiata.
Dalle immagini si nota chiaramente l’asfalto collassato con materiale sgretolato all’interno della cavità. Il cedimento si trova in prossimità di una grata di scolo, dettaglio che potrebbe aver contribuito alla formazione del vuoto sottostante.
In attesa di un intervento ufficiale, l’area è stata delimitata in modo artigianale con una corda, un contenitore di plastica e un panno rosso per segnalare il pericolo agli automobilisti.
La situazione rappresenta un potenziale rischio soprattutto per motocicli e scooter, ma anche per le auto in transito, specie nelle ore serali o in condizioni di scarsa visibilità.
I residenti chiedono un intervento tempestivo per la messa in sicurezza e il ripristino del tratto interessato.