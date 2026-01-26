Paternò, segnalata perdita d’acqua persistente tra via dei Platani e via delle Ninfee

Da circa tre o quattro giorni una copiosa fuoriuscita d’acqua scorre senza sosta in una zona residenziale di Paternò, causando disagi e aggravando le già precarie condizioni del manto stradale.La segn...

Da circa tre o quattro giorni una copiosa fuoriuscita d’acqua scorre senza sosta in una zona residenziale di Paternò, causando disagi e aggravando le già precarie condizioni del manto stradale.

La segnalazione riguarda via dei Platani, in prossimità del campo Totuccio Bottino, da dove l’acqua avrebbe origine. A causa della naturale pendenza della strada, il flusso prosegue lungo il tratto fino a viale dei Platani, per poi raccogliersi in una vasta pozza in via delle Ninfee.

Durante il percorso, l’acqua continua a erodere l’asfalto, già compromesso, contribuendo a un progressivo ammaloramento della carreggiata e aumentando il rischio per automobilisti e pedoni. La situazione, oltre allo spreco idrico evidente, potrebbe peggiorare ulteriormente se non si interviene in tempi brevi.

Il cittadino che ha effettuato la segnalazione ha fornito una serie di foto, autorizzandone la pubblicazione, che documentano chiaramente il tragitto dell’acqua e le condizioni della strada.

Si auspica un rapido intervento degli uffici competenti per individuare l’origine della perdita e ripristinare sia la condotta idrica che il manto stradale, evitando ulteriori danni e disagi alla cittadinanza.

👉 Invitiamo altri residenti della zona a segnalarci eventuali criticità simili, per dare voce alle problematiche del territorio.