PATERNÒ, ENNESIMO ATTO DI INCIVILTÀ: MATERASSO LASCIATO IN VIA SAN MARCO: LA DENUNCIA DI UN CITTADINO
Paternò – Ancora un episodio di inciviltà nelle strade di Paternò. Questa mattina, un cittadino ha segnalato la presenza di un materasso matrimoniale abbandonato in via San Marco 1, nel cuore della ci...
Paternò – Ancora un episodio di inciviltà nelle strade di Paternò. Questa mattina, un cittadino ha segnalato la presenza di un materasso matrimoniale abbandonato in via San Marco 1, nel cuore della città, precisamente in piazza Santa Barbara.
"Segnalo per l’ennesima volta, dopo averlo fatto anche di persona , come l’inciviltà aumenta senza freno.
Oggi, ore 8:00, via San Marco 1, cioè piazza Santa Barbara", scrive il segnalatore, esprimendo indignazione e frustrazione per una situazione che si ripete con troppa frequenza.
L’abbandono di rifiuti ingombranti nelle vie cittadine è un problema ricorrente che non solo deturpa il decoro urbano, ma rappresenta anche un pericolo per la sicurezza e l’igiene pubblica.
La speranza è che le autorità possano intervenire prontamente per rimuovere il materasso e adottare misure più incisive per contrastare questi atti di inciviltà.
Nel frattempo, l’appello dei cittadini è chiaro: più controlli, più sanzioni e un maggiore senso di responsabilità da parte di tutti per mantenere pulita la città.