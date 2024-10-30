SEGNALAZIONE 95047. A PATERNÒ: BAMBINI TRA COCCI DI BOTTIGLIA E RIFIUTI ALL’AUDITORIUM DON MILANI

Lo scorso venerdì 25 ottobre un utente ci ha segnalato una situazione di degrado in cui versa la città di Paternò, inviando alla nostra redazione delle foto che mostrano cocci di bottiglie di birra ne...

Lo scorso venerdì 25 ottobre un utente ci ha segnalato una situazione di degrado in cui versa la città di Paternò, inviando alla nostra redazione delle foto che mostrano cocci di bottiglie di birra nell'area circostante l'Auditorium dell'istituto Don Lorenzo Milani.

Le foto sarebbero state scattate prima di uno spettacolo riservato ai bambini nella suddetta scuola d'infanzia.

Nell'attesa dello spettacolo infatti l'utente è rimasto colpito dal fatto che i bambini giocassero in mezzo ai cocci delle bottiglie di birra in frantumi e immondizia di ogni genere.

Il degrado a cui si assiste quotidianamente nella nostra città colpisce tutta la nostra comunità, ma è inconcepibile che dei bambini non possano giocare liberamente in uno spazio pubblico, ed è ancora più grave che ciò avvenga in una scuola dell'infanzia.

Sarebbe opportuno che ci si prendesse cura degli spazi pubblici della nostra città, perché è inaccettabile che i bambini, e non solo, non possano giocare e vivere in sicurezza nemmeno nella propria scuola.

Auspichiamo che situazioni come queste non accadano più e ringraziamo nuovamente l'utente per averci inviato la segnalazione.

Pier Paolo Nicotra