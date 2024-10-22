PATERNO'. SEGNALAZIONE DI UN CITTADINO: DISCARICA ABUSIVA AL CIMITERO MONUMENTALE

Attraverso la rubrica “La tua voce su 95047” continuano a pervenire numerose segnalazioni da parte dei nostri lettori, che ci tengono a denunciare situazioni di degrado, incuria o problematiche di int...

Attraverso la rubrica “La tua voce su 95047” continuano a pervenire numerose segnalazioni da parte dei nostri lettori, che ci tengono a denunciare situazioni di degrado, incuria o problematiche di interesse pubblico. Oggi riportiamo la segnalazione di un nostro concittadino, Francesco, che ha voluto portare alla luce una problematica particolarmente grave.

Francesco ci scrive:

"È possibile segnalare o sollecitare questa discarica che c'è al Cimitero Monumentale? Si trova dal cancello di sotto, vicino l'ingresso della Consolazione. Come si vede chiaramente dalle foto che ho scattato, ci si trova di tutto: rifiuti abbandonati e degrado. Grazie per quello che fate."

Le immagini allegate mostrano una situazione preoccupante: una discarica abusiva a ridosso di uno dei luoghi più sacri e simbolici della città, il Cimitero Monumentale, che dovrebbe invece essere un'area di rispetto e decoro.

Francesco, come altri cittadini, sottolinea l’urgenza di un intervento per ripristinare la dignità di questo luogo e prevenire ulteriori episodi