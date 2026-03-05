Blitz della Guardia di Finanza all’alba in Sicilia: azienda sotto amministrazione giudiziaria. Alle 10:30 i dettagli dell’inchiesta

Blitz della Guardia di Finanza all’alba: sigilli all’amministrazione di una nota azienda siciliana. Alle 10:30 i dettagli dell’inchiesta

Dalle prime luci dell’alba di oggi, è in corso una vasta operazione della Guardia di Finanza di Catania che sta colpendo il cuore imprenditoriale dell’isola. Oltre trenta militari del Comando Provinciale, su disposizione della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale etneo e su richiesta della Procura Distrettuale, stanno dando esecuzione a un’ordinanza di amministrazione giudiziaria nei confronti di una nota realtà aziendale attiva nel territorio siciliano.

Il provvedimento si inquadra nelle disposizioni previste dal Testo Unico Antimafia, uno strumento giuridico volto a sottrarre le attività economiche dal controllo o dal condizionamento della criminalità organizzata. L’intervento non si limita alla città di Catania, ma vede impegnati i finanzieri anche nelle province di Palermo e Siracusa, estendendosi fino a Parma, dove sono in corso le attività esecutive correlate al decreto.

Un elemento di particolare rilievo emerge dalle immagini diffuse dalle fiamme gialle in concomitanza con l’operazione. Tra il materiale documentale figura il sequestro di diversi panetti di droga contrassegnati da un logo specifico. Questo dettaglio non è inedito per gli inquirenti: il marchio rimanda infatti a precedenti e importanti operazioni antidroga, come il sequestro effettuato nel 2023 nella zona industriale di Catania e il blitz messo a segno nel 2025 presso il porto del capoluogo etneo, suggerendo una possibile e inquietante continuità logistica tra il traffico di stupefacenti e la gestione delle attività aziendali finite nel mirino.

Per fare luce sui contorni dell’inchiesta e sul legame tra l’impresa e i precedenti sequestri di droga, è stata indetta una conferenza stampa alle ore 10:30 presso il Palazzo di Giustizia di piazza Verga, nella sala meeting sita al primo piano del lato Uffici di Procura.

In quella sede verranno forniti i dettagli tecnici dell’indagine e chiarito l’organigramma dei soggetti destinatari del provvedimento.