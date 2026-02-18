Paternò, Via Serbia in condizioni disastrose: “Strada impraticabile tra voragini e assenza di asfalto”

PATERNO’ — Una nuova segnalazione giunge alla redazione di 95047.it e riguarda le gravi condizioni in cui verserebbe Via Serbia, nel territorio comunale di Paternò.

Secondo quanto denunciato da alcuni residenti, la strada si presenterebbe oggi in uno stato definito “inaccettabile”, con assenza quasi totale del manto stradale e la presenza di vere e proprie voragini, tali da rendere difficoltoso il transito non solo delle auto, ma addirittura anche dei pedoni.

Una situazione che starebbe creando disagio quotidiano ai cittadini che vivono nella zona, soprattutto perché lungo Via Serbia sarebbero presenti civili abitazioni, costruite regolarmente e per le quali i proprietari avrebbero sostenuto nel tempo anche i costi relativi alle cosiddette opere di urbanizzazione.

“Non solo non esiste più l’asfalto, ma ci sono buche enormi che rendono la strada impraticabile anche a piedi”, viene sottolineato nella segnalazione.

A peggiorare ulteriormente il quadro, viene evidenziata anche la presenza di attività commerciali lungo la stessa arteria stradale: imprenditori e titolari di partita IVA che, pur pagando regolarmente le tasse, sarebbero costretti a convivere ogni giorno con polvere continua e, nei giorni di pioggia, con fango e difficoltà di accesso.

I cittadini chiedono dunque un intervento urgente da parte del Comune per il ripristino delle condizioni minime di sicurezza e vivibilità della strada, prima che la situazione possa causare danni o incidenti.