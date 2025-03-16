95047

PATERNÒ, DEGRADO IN PIAZZA ALDO MORO: LA SEGNALAZIONE DI UN CITTADINO

A cura di Redazione Redazione
16 marzo 2025 12:45
Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro affezionato lettore per la rubrica Lo dico a 95047.it.

Un cittadino ha voluto portare all’attenzione delle autorità le condizioni di piazza Aldo Moro a Paternò, inviandoci alcune immagini che testimoniano lo stato di degrado dell’area.

"Buongiorno, invio delle foto per segnalare le condizioni di piazza Aldo Moro a Paternò. Se possibile, gradirei che queste immagini venissero pubblicate per sensibilizzare l'amministrazione comunale. Grazie."

Dalle segnalazioni emerge la presenza di un neon rotto e pericoloso, che potrebbe rappresentare un rischio per i passanti. Il lettore si augura che l’amministrazione comunale intervenga al più presto per garantire la sicurezza e il decoro della piazza.

Restiamo a disposizione per eventuali aggiornamenti da parte degli organi competenti.

