Auto parcheggiata sulla pista ciclabile a Paternò: la segnalazione di un lettore
Un sentito ringraziamento a un nostro lettore che ci ha inviato una segnalazione con foto, scattata a Paternò, dove si vede chiaramente un’auto parcheggiata sulla pista ciclabile.
Nell'immagine si nota il veicolo, un'Audi, fermo in mezzo alla corsia riservata ai ciclisti, con la portiera aperta e un comportamento che mette a rischio la sicurezza stradale. Una scena purtroppo non rara, ma sempre da condannare.
Parcheggiare su una pista ciclabile non è solo un’infrazione al Codice della Strada, ma anche un gesto di inciviltà che ostacola chi sceglie mezzi di trasporto ecologici. In un periodo in cui si investe sempre più in mobilità sostenibile, simili episodi rappresentano un passo indietro.
Invitiamo tutti a rispettare le regole e a segnalare episodi simili, così da favorire una città più vivibile per tutti.
Hai visto anche tu situazioni simili? Inviaci foto e dettagli tramite il modulo contatti o via email. Continueremo a dare voce ai cittadini.