Segnalazione dei lettori – Paternò, Largo della Zagara invaso dai rifiuti: sacco di scarpe vecchie abbandonato in piazza

PATERNO’ – Ennesima segnalazione di degrado urbano giunge in redazione, questa volta riguardante Largo della Zagara, trasformato in una vera e propria discarica a cielo aperto.

Le immagini inviate dai cittadini parlano da sole: un sacco pieno di scarpe vecchie e consunte, lasciato sul marciapiede, accanto ad altri rifiuti sparsi in più punti della piazza. Cartacce, involucri e sporcizia completano un quadro di totale abbandono che offende il decoro urbano.

«Buon pomeriggio, vi contatto per segnalare la discarica a cielo aperto che è Largo della Zagara», denuncia il lettore, chiedendo un pronto intervento.

Un’area che dovrebbe essere luogo di socialità e aggregazione si presenta invece come simbolo di incuria e mancanza di controlli, suscitando indignazione tra residenti e passanti.

Si auspica un intervento tempestivo degli uffici preposti per restituire dignità e pulizia a una piazza che meriterebbe ben altro volto.