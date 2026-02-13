Paternò, cabina di servizio aperta e sportello divelto in via Pietro Lupo: segnalazione senza intervento

Paternò, cabina di servizio aperta e sportello divelto in via Pietro Lupo

Segnalazione di potenziale pericolo a Paternò. In via Pietro Lupo, una cabina/centralina di servizio installata su strada risulta aperta e danneggiata, con lo sportello divelto lasciato a terra accanto alla struttura.

La segnalazione è arrivata nella tarda mattinata di oggi, venerdì 13 febbraio 2026. Un cittadino riferisce di aver contattato il comando della Polizia Municipale intorno alle ore 11:29, ricevendo come risposta che sarebbe stato avvisato il pronto intervento.

Tuttavia, a distanza di ore, la situazione risulterebbe ancora invariata: alle 15:03 lo stesso cittadino ha comunicato che non era ancora arrivato nessuno sul posto.

Al momento non è possibile stabilire con certezza la natura dell’impianto, che potrebbe riguardare rete elettrica, telecomunicazioni o altri servizi, ma la struttura appare accessibile e quindi potenzialmente pericolosa, soprattutto per pedoni e bambini che transitano nella zona.

📌 La segnalazione riguarda via Pietro Lupo, a Paternò.

Invito alla prudenza

In attesa di un intervento di messa in sicurezza, si raccomanda di non avvicinarsi alla cabina aperta e di prestare attenzione durante il passaggio.