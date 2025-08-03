PATERNÒ, BUCA PERICOLOSA IN PIAZZA ARMANDO DIAZ: RISCHIO PER PEDONI, MOTO E AUTO

PATERNO' – Una buca profonda e circondata da asfalto dissestato sta creando seri disagi e preoccupazioni in Piazza Armando Diaz, una delle zone centrali della città. A segnalarlo sono i cittadini stes...

PATERNO' – Una buca profonda e circondata da asfalto dissestato sta creando seri disagi e preoccupazioni in Piazza Armando Diaz, una delle zone centrali della città. A segnalarlo sono i cittadini stessi, che tramite la rubrica “Lo dico a 95047” hanno inviato foto e dettagli alla redazione.

La buca, visibile anche nelle immagini, si trova in un punto molto transitato e rappresenta un concreto pericolo non solo per le automobili, ma soprattutto per i motociclisti e per i pedoni, che rischiano cadute e incidenti.

Alcuni residenti riferiscono che la situazione va avanti da tempo, ma nonostante le numerose segnalazioni, nessun intervento di manutenzione è stato ancora eseguito.

Si chiede quindi un pronto intervento da parte dell’amministrazione comunale per mettere in sicurezza l’area, evitando che una semplice buca possa trasformarsi in causa di danni o, peggio, incidenti.

La redazione di 95047.it continuerà a monitorare la situazione.

Per segnalazioni, è possibile inviare foto e video via WhatsApp al numero 393 9504777.

