Furto in casa a Camporotondo Etneo: incastrato dalle telecamere, denunciato un 53enne

L'indagine dei Carabinieri di Camporotondo Etneo è partita dalla denuncia della vittima: fondamentali le immagini della videosorveglianza per ricostruire i movimenti del presunto autore e identificarlo.

Il furto in abitazione rappresenta una delle forme di criminalità che maggiormente incidono sul senso di sicurezza dei cittadini, poiché colpisce direttamente la sfera privata delle vittime. Per questo motivo, i Carabinieri del Comando Provinciale di Catania dedicano particolare attenzione a questo fenomeno, affiancando all'attività di prevenzione un'intensa e tempestiva azione investigativa finalizzata all'individuazione dei responsabili.

In tale contesto si inserisce l'attività svolta dai Carabinieri della Stazione di Camporotondo Etneo, che hanno denunciato, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva, un 53enne residente a Catania, ritenuto gravemente indiziato di essere l'autore di un furto in abitazione, commesso lo scorso 25 aprile ai danni di una donna residente nel comune etneo.

L'indagine è stata avviata immediatamente dopo la denuncia presentata dalla vittima. I militari hanno effettuato un accurato sopralluogo, raccogliendo ogni elemento utile alla ricostruzione dell'accaduto e avviando una meticolosa attività investigativa, sviluppata attraverso riscontri sul territorio e l'analisi delle immagini acquisite dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona interessata.

La visione dei filmati, esaminati e confrontati con gli ulteriori elementi raccolti nel corso delle indagini, ha consentito ai Carabinieri di ricostruire gli spostamenti del presunto autore prima e dopo il furto, delineando un quadro indiziario che ha permesso di risalire alla sua identità.

Gli investigatori hanno quindi sviluppato ulteriori approfondimenti, incrociando le risultanze investigative con gli altri elementi acquisiti e consolidando il percorso investigativo che ha portato all'individuazione del presunto responsabile.

Sulla base degli indizi raccolti, che dovranno essere verificati in sede giurisdizionale, il 53enne è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per furto in abitazione. Gli elementi raccolti saranno oggetto di verifica nel corso del procedimento penale.