Incidente di ieri sulla SP4 tra Piazza Armerina e Valguarnera: morti una 45enne di Catania e un 44enne di Palermo

Aperta dalla Procura di Enna un’inchiesta per omicidio stradale. Tre persone sono rimaste ferite: un uomo di 71 anni è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Umberto I.

Sono stati identificati l’uomo e la donna che hanno perso la vita nel tragico incidente avvenuto nel primo pomeriggio di ieri lungo la Strada provinciale 4, nei pressi di Valguarnera, sull’arteria che collega il territorio con Piazza Armerina e Dittaino.

Le vittime sono Onofrio Salerno, 44 anni, di Palermo, e Maria Luisa Caputo, 45 anni, di Catania. I loro corpi si trovano all’obitorio dell’ospedale Umberto I di Enna.

Il bilancio complessivo dello scontro è di due morti e tre feriti. Le persone rimaste coinvolte sono state trasportate in codice rosso all’ospedale ennese. Tra loro anche un uomo di 71 anni, attualmente ricoverato nel reparto di Rianimazione.

Aperta un’inchiesta per omicidio stradale

La Procura di Enna ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale con l’obiettivo di fare piena luce sulle cause del gravissimo incidente.

La dinamica è ancora al vaglio dei Carabinieri e della Polizia municipale di Piazza Armerina, impegnati nei rilievi e negli accertamenti necessari a ricostruire quanto accaduto.

Secondo una prima ipotesi investigativa, ancora da confermare, uno dei due furgoni potrebbe avere invaso la corsia opposta, finendo frontalmente contro l’altro mezzo. Resta da chiarire cosa abbia provocato l’eventuale cambio di corsia: tra le possibilità al vaglio degli inquirenti ci sarebbero una distrazione o un improvviso malore, ma al momento non vi sono certezze.

Le vittime viaggiavano per motivi di lavoro

Da quanto emerso nelle ore successive alla tragedia, le persone coinvolte si trovavano sui due mezzi per motivi di lavoro.

Su uno dei furgoni viaggiavano tre ambulanti provenienti da Piazza Armerina, dove nella mattinata avevano allestito una bancarella in occasione del mercato settimanale.

L’altro mezzo, invece, proveniva da Catania e trasportava due persone impegnate nella consegna di alcuni mobili proprio a Valguarnera.

Lo scontro frontale, avvenuto intorno alle ore 14:35, è stato violentissimo. Maria Luisa Caputo sarebbe deceduta sul luogo dell’incidente, mentre Onofrio Salerno, inizialmente soccorso, è morto poco dopo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per estrarre le persone coinvolte dalle lamiere dei due furgoni. Presenti anche diverse ambulanze del 118, i Carabinieri e gli agenti della Polizia municipale.

La strada è rimasta bloccata per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso, la rimozione dei mezzi e lo svolgimento dei rilievi. Saranno adesso gli accertamenti disposti dalla Procura a stabilire l’esatta dinamica e le eventuali responsabilità.