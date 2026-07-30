ULTIM’ORA – Tragico incidente sulla SP4 verso Dittaino: scontro frontale tra due furgoni, due morti e quattro feriti

Una donna e un uomo hanno perso la vita nel violento impatto. I feriti sono stati estratti dalle lamiere dai Vigili del Fuoco e trasportati d’urgenza all’ospedale Umberto I di Enna.

Gravissimo incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi lungo la Strada Provinciale 4, in direzione Dittaino, nell’Ennese.

Intorno alle ore 14:35, per cause ancora in corso di accertamento, due furgoni si sono scontrati frontalmente. Il bilancio del tragico sinistro è pesantissimo: una donna e un uomo hanno perso la vita, mentre altre quattro persone sono rimaste ferite.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Piazza Armerina, che hanno lavorato per estrarre dalle lamiere gli occupanti dei due mezzi. I feriti sono stati successivamente affidati alle cure del personale sanitario del 118 e trasportati d’urgenza all’ospedale Umberto I di Enna.

Presenti anche i Carabinieri, impegnati nella gestione della viabilità e nei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. La circolazione lungo la provinciale ha subito pesanti rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata.

Al momento non sono state rese note le generalità delle due vittime e delle persone rimaste ferite. Ulteriori aggiornamenti potrebbero arrivare nelle prossime ore.

Articolo in aggiornamento.