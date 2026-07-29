Marina di Ragusa, dal motoscafo lanciano pacchi di soldi in mare: caos tra i bagnanti, recuperati 700mila euro

Le banconote sono state trascinate fino alla spiaggia, scatenando la corsa di alcuni bagnanti. Tre adulti sarebbero stati fermati, mentre proseguono le indagini sulla provenienza dell’ingente somma

Una tranquilla giornata al mare si è trasformata in una scena quasi surreale a Marina di Ragusa, dove decine di pacchi contenenti banconote sarebbero stati gettati in acqua dagli occupanti di un motoscafo rimasto in difficoltà vicino alla costa.

Il denaro, trascinato dalle onde e dalla corrente, ha raggiunto la battigia sotto gli occhi increduli dei bagnanti. Alcune persone si sarebbero precipitate a raccogliere le banconote, dando vita a momenti di forte confusione, prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Secondo una prima ricostruzione, il piccolo motoscafo semicabinato sarebbe rimasto senza carburante a poca distanza dal porto di Marina di Ragusa. A bordo si trovavano quattro persone.

Due degli occupanti si sarebbero allontanati per raggiungere il porto e procurarsi della benzina, mentre sull’imbarcazione sarebbero rimasti un adulto e un adolescente.

Nel frattempo, il natante sarebbe stato spinto dalla corrente sempre più vicino alla costa. I movimenti dell’imbarcazione avrebbero fatto temere ai presenti sulla spiaggia che fosse in corso un’emergenza, spingendo alcuni bagnanti a chiedere l’intervento della Guardia costiera.

Proprio durante l’avvicinamento dei soccorsi, dall’imbarcazione sarebbero stati lanciati in mare numerosi pacchi contenenti denaro.

Le onde hanno trasportato gli involucri e diverse banconote fino alla spiaggia. In pochi istanti si sarebbe scatenata una vera e propria corsa per raccogliere i soldi, con alcune persone che avrebbero tentato di impossessarsi delle banconote.

Sul posto sono intervenuti Guardia costiera, Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di finanza. L’area è stata messa in sicurezza e le persone che avevano raccolto il denaro sarebbero state individuate e bloccate.

Le banconote recuperate sarebbero state di diversi tagli, compresi tra 5 e 100 euro.

La somma recuperata e sequestrata dalle forze dell’ordine sfiorerebbe complessivamente i 700mila euro. Non viene escluso, tuttavia, che una parte del denaro possa non essere stata riconsegnata o recuperata.

Anche il motoscafo è stato posto sotto sequestro e successivamente trainato nel porto di Marina di Ragusa, dove sono state avviate le operazioni di perquisizione con il supporto della Polizia scientifica e della Digos.

Tre adulti sarebbero stati sottoposti a fermo. Con loro si trovava anche un adolescente che, secondo le informazioni emerse, non sarebbe figlio di nessuno dei tre uomini.

Gli investigatori stanno adesso cercando di ricostruire la rotta seguita dal motoscafo, i movimenti degli occupanti e gli eventuali contatti avuti durante la navigazione.

Resta soprattutto da chiarire la provenienza dell’ingente somma e il motivo per cui il denaro si trovasse a bordo dell’imbarcazione. Tra le ipotesi al vaglio ci sarebbe quella di un possibile scambio illecito, ma al momento non sono state comunicate conclusioni ufficiali.

Le indagini proseguono, ferma restando la presunzione di innocenza delle persone coinvolte fino a un’eventuale sentenza definitiva.