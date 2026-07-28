ULTIM’ORA – Belpasso, scontro tra auto e motrice sulla SP15: due feriti, poi un tir contro un palo e strada bloccata

Sul posto Vigili del Fuoco e Carabinieri. Dopo il primo scontro un autoarticolato è finito contro un palo: circolazione al momento bloccata.

Incidente stradale oggi, martedì 28 luglio, nel territorio di Belpasso, all’altezza dell’intersezione tra la SP15 e la SP135.

Secondo le prime informazioni raccolte, a scontrarsi sarebbero state un’automobile e una motrice. Nell’impatto due persone sono rimaste ferite e hanno avuto bisogno dell’intervento dei soccorsi.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 per prestare le prime cure alle persone coinvolte. Al momento non si conoscono le condizioni dei feriti né l’eventuale gravità delle lesioni riportate.

Dopo il primo incidente, la situazione si è ulteriormente complicata quando un autoarticolato è finito contro un palo, per cause che restano ancora da accertare. L’urto ha provocato ulteriori problemi alla viabilità, rendendo necessario il blocco della circolazione nel tratto interessato.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza, nei rilievi e nella gestione del traffico.

La strada al momento risulta chiusa al traffico, in attesa della conclusione delle operazioni e della rimozione dei mezzi coinvolti. La chiusura sta causando inevitabili disagi agli automobilisti in transito nella zona.

Restano da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e le condizioni delle persone rimaste ferite.

Articolo in aggiornamento.