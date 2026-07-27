Paternò, Street Control in azione nel centro storico: 148 verbali nella prima settimana
Paternò, Street Control in azione nel centro storico: 148 verbali nella prima settimana
Primi risultati a Paternò per l’utilizzo dello Street Control, impiegato dalla Polizia Locale per intensificare i controlli sulla sosta e contrastare i parcheggi irregolari nelle strade cittadine.
Nel corso della prima settimana di attività sono stati elevati circa 148 verbali per violazioni al Codice della Strada, a seguito dei controlli effettuati soprattutto nelle vie del centro storico.
Secondo quanto comunicato, l’attività starebbe già producendo un primo effetto sulle abitudini degli automobilisti: diversi cittadini presterebbero infatti maggiore attenzione alla scelta del luogo in cui lasciare la propria vettura, evitando situazioni di sosta irregolare.
Tra le zone interessate dai controlli figurano via G.B. Nicolosi Sud e via Monastero, strade nelle quali in precedenza venivano frequentemente segnalate automobili lasciate in sosta sui marciapiedi, creando disagi soprattutto ai pedoni.
I controlli con lo Street Control proseguiranno anche durante questa settimana e interesseranno, in particolare, le strade nelle quali sono presenti gli stalli a pagamento con le strisce blu.
L’obiettivo è quello di incentivare gli automobilisti a utilizzare regolarmente gli spazi destinati alla sosta, compresi quelli a pagamento, evitando parcheggi irregolari che possono ostacolare il passaggio dei pedoni o creare problemi alla circolazione.
L’attività della Polizia Locale proseguirà quindi sul territorio con ulteriori verifiche nelle diverse zone della città.