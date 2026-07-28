Catania, tragedia alla Plaia: salva moglie e figlio dalle onde, poi muore. Ieri l'ultimo saluto a Giuseppe Coppola

Il gesto di straordinario coraggio del 44enne ha commosso tutta la Sicilia. A Librino l'addio a un padre che ha donato la vita per salvare i suoi cari.

CATANIA – Una folla commossa ha dato ieri l'ultimo saluto a Giuseppe Coppola, il 44enne che ha perso la vita dopo aver salvato la moglie e il figlio dalle acque della Plaia di Catania.

Una tragedia che ha profondamente colpito l'intera comunità catanese. Giuseppe non ha avuto esitazioni quando ha visto i suoi familiari in difficoltà tra le onde: si è tuffato in mare riuscendo a riportare entrambi in salvo. Un gesto di straordinario coraggio e amore, compiuto senza pensare al pericolo.

Dopo aver raggiunto la riva, però, il 44enne è stato colto da un improvviso malore. Nonostante i tempestivi soccorsi e i tentativi di rianimarlo, per lui non c'è stato nulla da fare.

Ieri, nel quartiere di Librino, parenti, amici e tantissimi cittadini hanno partecipato ai funerali per rendere omaggio a un uomo che, con il suo ultimo gesto, ha incarnato il significato più autentico dell'amore di un padre.

Il sacrificio di Giuseppe Coppola resterà impresso nella memoria di chi ha conosciuto la sua storia. Un uomo comune che, nel momento più difficile, ha scelto di mettere al primo posto la vita della propria famiglia, pagando il prezzo più alto.

Il suo gesto resterà un esempio di coraggio, altruismo e amore incondizionato, mentre la comunità continua a stringersi attorno alla moglie, al figlio e a tutti i familiari in questo momento di immenso dolore.