Paternò, furto nella notte alla Scuola Agraria: due persone sarebbero state bloccate dai Carabinieri
Due cittadini italiani sarebbero entrati nell'istituto per rubare il denaro delle macchinette. L'allarme lanciato da un vigilante ha fatto scattare l'intervento dei Carabinieri.
Carabinieri in azione nella notte a Paternò, dove due persone sarebbero state fermate in seguito a un presunto tentativo di furto ai danni della Scuola Agraria di via Lucania.
Secondo le prime informazioni raccolte, l'episodio si sarebbe verificato intorno alle 2 della notte tra domenica 26 e lunedì 27 luglio. I due, entrambi cittadini italiani, avrebbero preso di mira i distributori automatici presenti all'interno dell'istituto, probabilmente con l'obiettivo di impossessarsi del denaro custodito al loro interno.
A far scattare l'allarme sarebbe stato un vigilante, che avrebbe notato movimenti sospetti nei pressi della scuola e avrebbe immediatamente allertato il 112, segnalando un possibile furto in corso.
La tempestiva segnalazione avrebbe consentito ai Carabinieri di intervenire rapidamente sul posto con due pattuglie. Secondo quanto appreso, i militari sarebbero riusciti a intercettare e bloccare i due poco dopo.
Per entrambi sarebbe quindi scattato l'arresto.
L'attività investigativa dei Carabinieri è ora finalizzata a ricostruire con precisione quanto accaduto e ad accertare ogni dettaglio della vicenda.
Ulteriori elementi potrebbero emergere nelle prossime ore, quando le forze dell'ordine diffonderanno eventuali comunicazioni ufficiali sull'operazione.