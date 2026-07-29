ULTIM’ORA – Incidente sulla SS121 a Piano Tavola: tamponamento tra più mezzi, lunghe code verso Catania

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 29 luglio, lungo la SS121 Catanese, nei pressi dello svincolo di Piano Tavola, sulla carreggiata in direzione Catania.

Secondo le prime informazioni raccolte, per cause ancora da accertare si sarebbe verificato un tamponamento che avrebbe coinvolto più mezzi. Fortunatamente, dalle prime notizie, non ci sarebbero gravi conseguenze per le persone coinvolte.

L'incidente sta però provocando pesanti ripercussioni sulla viabilità. In direzione del capoluogo etneo si registrano rallentamenti e lunghe code, con numerosi automobilisti rimasti incolonnati.

La dinamica del tamponamento e l'esatto numero dei veicoli coinvolti sono ancora in fase di accertamento. Si raccomanda prudenza a chi percorre la SS121 in direzione Catania.

Articolo in aggiornamento.