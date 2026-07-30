Adrano–Carcaci, ciclista di Belpasso investito da un'auto: è grave, interviene l'elisoccorso

L'elisoccorso partito da Caltanissetta ha trasportato il 61enne al Policlinico di Catania dopo le prime cure sul posto.

Grave incidente stradale questa mattina lungo la strada che collega Adrano a Carcaci, nei pressi del Ponte Maccarrone.

Per cause ancora in corso di accertamento, un ciclista di 61 anni, residente a Belpasso, è stato investito da un'autovettura. Secondo le prime informazioni, il conducente del mezzo si sarebbe allontanato subito dopo l'impatto senza fermarsi a prestare soccorso.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno prestato le prime cure, riuscendo a stabilizzare il ferito. Considerata la gravità delle sue condizioni, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso, decollato da Caltanissetta.

L'elicottero è atterrato nei pressi del luogo dell'incidente, dove l'équipe sanitaria ha preso in carico il 61enne. Dopo le ulteriori cure sul posto, il ciclista è stato trasferito d'urgenza al Policlinico di Catania, dove è ricoverato in prognosi riservata.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti le autorità competenti, che hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e identificare il veicolo che ha investito il ciclista prima di darsi alla fuga.

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