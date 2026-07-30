Da Paternò a Rai 5: Giorgia Rapisarda conquista un posto a ‘Dance Arena

La giovane paternese scelta tra numerosi talenti provenienti da tutta Italia. Ad agosto le registrazioni negli studi televisivi di Roma.

Un importante traguardo artistico porta ancora una volta Paternò alla ribalta nazionale. La giovane ballerina paternese Giorgia Rapisarda è stata selezionata per prendere parte a “Dance Arena”, nuovo format televisivo interamente dedicato al mondo della danza, in arrivo prossimamente su Rai 5.

Una grande soddisfazione per Giorgia, che è riuscita a conquistare un posto nel programma dopo una selezione che ha coinvolto numerosi talenti provenienti da ogni parte d’Italia.

Per la ballerina paternese si apre così una nuova e prestigiosa esperienza, che le permetterà di portare sul piccolo schermo la propria passione per la danza e il lavoro svolto negli anni con impegno e determinazione.

Le registrazioni prenderanno il via nel mese di agosto negli studi televisivi di Roma. Giorgia avrà quindi l’opportunità di esibirsi su un palcoscenico nazionale e di confrontarsi con maestri e professionisti di primo piano del panorama della danza.

Alla guida del programma ci sarà Maura Paparo, coreografa conosciuta dal grande pubblico anche per la sua esperienza ad “Amici” di Maria De Filippi.

Nel format è prevista inoltre la partecipazione di importanti nomi del settore, tra cui Ambeta Toromani, Francesca Tocca, Bryan Ramirez e Garrison Rochelle.

Per Giorgia Rapisarda si tratta di un risultato importante e di un’esperienza che potrebbe rappresentare un nuovo passo nel suo percorso artistico.

A Giorgia vanno anche i più sinceri auguri e un grande in bocca al lupo da parte di tutta la redazione di 95047, con l’auspicio che questa nuova avventura televisiva possa essere soltanto l’inizio di un percorso ricco di soddisfazioni e successi.