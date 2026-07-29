Centuripe, tentato omicidio sulla SS575: imprenditore agricolo ferito a colpi d’arma da fuoco

L’agguato in territorio di Carcaci. L’uomo è riuscito a raggiungere l’ospedale di Biancavilla: non sarebbe in pericolo di vita. Indagano i Carabinieri.

Grave episodio lungo la strada statale 575, in territorio di Carcaci, frazione di Centuripe, nell’Ennese, dove un imprenditore agricolo è rimasto ferito dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, l’uomo si trovava a bordo della propria auto quando qualcuno avrebbe esploso diversi colpi di arma da fuoco contro il mezzo.

Alcuni proiettili avrebbero centrato la vettura e raggiunto anche l’imprenditore. Nonostante le ferite riportate, l’uomo sarebbe riuscito a raggiungere l’ospedale di Biancavilla, nel Catanese, dove è stato affidato alle cure dei sanitari.

Le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero considerate tali da metterne in pericolo la vita.

Sul grave episodio sono in corso le indagini dei Carabinieri del Comando provinciale di Enna, impegnati a ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e a individuare l’autore o gli autori degli spari.

La Procura di Enna ha aperto un’inchiesta per tentato omicidio. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire il movente e verificare eventuali elementi utili a risalire ai responsabili.