Paternò, serpente striscia davanti alle case in via San Filippo: la segnalazione dei residenti

Il rettile è stato ripreso a pochi passi dalle abitazioni. Un residente segnala anche la presenza di topi nella zona e chiede maggiore attenzione alla pulizia dell’area

PATERNÒ – Un serpente è stato avvistato e ripreso davanti alle abitazioni di via San Filippo, a Paternò. La segnalazione arriva direttamente da un residente della zona, che ha documentato la presenza del rettile con un video.

Nelle immagini si vede chiaramente il serpente mentre striscia lungo il margine della carreggiata, a ridosso di un muro e a pochi passi dagli ingressi delle abitazioni.

«In via San Filippo, oltre ai topi, abbiamo anche i serpenti ormai», racconta il cittadino che ha effettuato la segnalazione, evidenziando una situazione che sta creando preoccupazione tra chi vive nella zona.

Dalle immagini non è possibile stabilire con certezza la specie del serpente e, di conseguenza, nemmeno determinarne l'eventuale pericolosità. È quindi opportuno evitare allarmismi o riferimenti a vipere o altre specie senza una verifica da parte di personale competente.

L'avvistamento riporta però l'attenzione sulle condizioni dell'area. I residenti chiedono maggiore cura e pulizia degli spazi, soprattutto durante il periodo estivo, quando sterpaglie e vegetazione possono favorire la presenza di animali nelle vicinanze delle abitazioni.