PERUGIA. Monossido killer in albergo: muore a 54 anni un musicista di Catania, grave una collega

Il musicista catanese è stato trovato senza vita nella stanza di un albergo. Una collega è ricoverata in gravi condizioni. L'ipotesi è quella di un'intossicazione da monossido di carbonio.

La Procura di Perugia ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per fare luce sulla tragica morte di Davide La Rosa, contrabbassista 54enne originario di Catania, trovato senza vita nella stanza di un albergo del centro del capoluogo umbro. Nella stessa vicenda una donna di 56 anni, sua collega d'orchestra, è rimasta gravemente ferita ed è ricoverata in condizioni critiche.

Il musicista, componente dell'Orchestra delle Cento Città, si trovava a Perugia insieme agli altri orchestrali per un'esibizione. Nella stessa stanza era presente la collega, soccorsa in gravissime condizioni e trasferita all'ospedale di Ravenna, dove è stata sottoposta a trattamento in camera iperbarica.

L'ipotesi del monossido di carbonio

Secondo i primi accertamenti dei Vigili del Fuoco, all'interno dell'albergo è stata rilevata la presenza di monossido di carbonio su più piani della struttura, con una concentrazione particolarmente elevata proprio nella camera occupata dai due musicisti.

Gli investigatori ritengono che il decesso del contrabbassista catanese e il grave stato di salute della collega possano essere stati causati da un'intossicazione provocata dal gas, ipotesi supportata anche dai riscontri clinici effettuati dai sanitari.

Albergo sequestrato

Resta ancora da chiarire da dove abbia avuto origine la fuoriuscita del monossido e come il gas si sia diffuso all'interno dell'edificio. Le verifiche si stanno concentrando sull'impianto di produzione dell'acqua calda e sul sistema di condizionamento dell'aria.

Nel frattempo l'albergo è stato evacuato e posto sotto sequestro. I Vigili del Fuoco effettueranno ulteriori prove tecniche, rimettendo in funzione i diversi impianti per individuare eventuali guasti o perdite.

La Procura di Perugia, che coordina le indagini, dovrà ora ricostruire con precisione la dinamica della tragedia e accertare eventuali responsabilità. Intanto, la morte di Davide La Rosa, musicista catanese molto apprezzato nell'ambiente orchestrale, ha suscitato profondo cordoglio tra colleghi, amici e nel mondo della musica siciliana.