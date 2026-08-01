Catania, il caldo diventa estremo: oggi bollino arancione, domenica scatta il rosso
Nel fine settimana è atteso il picco della quarta ondata di calore: temperatura massima percepita fino a 38 gradi. Domenica Catania passerà al livello 3, il massimo previsto dal Ministero della Salute.
Il caldo torna a intensificarsi a Catania, dove nel fine settimana è atteso il picco della quarta ondata di calore dell’estate.
Secondo il bollettino del Ministero della Salute, per la giornata di oggi, venerdì 31 luglio, e per domani, sabato 1° agosto, sulla città etnea rimarrà attivo il bollino arancione, corrispondente al livello 2 di allerta.
La situazione peggiorerà domenica 2 agosto, quando per Catania scatterà il bollino rosso, livello 3, il massimo grado di rischio previsto dal sistema nazionale per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute.
Temperature percepite fino a 38 gradi
Le temperature previste alle ore 14 raggiungeranno i 34 gradi in tutte e tre le giornate, mentre la temperatura massima percepita potrà arrivare fino a 38 gradi.
Questi i valori indicati nel bollettino:
sabato 1° agosto: 28 gradi alle 8 e 34 alle 14;
domenica 2 agosto: 29 gradi alle 8 e 34 alle 14.
Il livello arancione indica condizioni che possono avere conseguenze negative soprattutto per anziani, bambini, persone con patologie croniche e soggetti più fragili. Il bollino rosso segnala invece un’ondata di calore con condizioni di rischio elevato persistenti per più giorni.
Domenica bollino rosso in 23 città
L’ondata di calore si intensificherà in gran parte d’Italia. Sabato saranno 19 le città con il massimo livello di allerta, mentre domenica saliranno a 23 sulle 27 monitorate. Catania, Palermo, Genova e Trieste passeranno dall’arancione al rosso.
Il Ministero della Salute aggiorna quotidianamente i bollettini con previsioni a 24, 48 e 72 ore per permettere ai cittadini e ai servizi sanitari di prepararsi alle fasi più intense del caldo.
Durante le ore più calde è raccomandato evitare l’esposizione diretta al sole, limitare gli sforzi fisici, bere frequentemente e prestare particolare attenzione alle persone anziane o con problemi di salute.