Motta Sant’Anastasia, incidente tra tre auto: investito un lavoratore, due feriti

L’uomo stava effettuando alcuni lavori privati lungo la strada. È stato trasportato in condizioni stabili all’ospedale San Marco. Sul posto anche ambulanza e vigili del fuoco americani.

Incidente questa mattina lungo la strada Motta-Policara, l’arteria che collega Motta Sant’Anastasia alla Strada Statale 192 e conduce verso la zona di Sigonella. Nel sinistro sono rimaste coinvolte tre autovetture e un lavoratore che, in quel momento, stava effettuando alcuni lavori privati lungo la strada.

Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare nel dettaglio, un’auto sarebbe stata tamponata da un’altra vettura che, nel tentativo di evitare l’impatto, avrebbe urtato anche un terzo veicolo proveniente dal senso opposto. Dopo la collisione, una delle auto avrebbe investito il lavoratore presente sulla carreggiata.

L’uomo ha riportato diversi traumi, con sospette fratture al torace, alla clavicola e al polso. Le sue condizioni sono state giudicate stabili ed è stato trasportato dal personale del 118 all’ospedale San Marco di Catania per gli accertamenti e le cure necessarie.

Una donna americana coinvolta nell’incidente è stata invece presa in carico dal personale sanitario della base di Sigonella.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai soccorritori del 118, anche un’ambulanza e i vigili del fuoco americani. La strada ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.

La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione.