ULTIM'ORA – Incidente sulla Tangenziale di Catania: coinvolti più veicoli, traffico in tilt verso Siracusa

CATANIA – Un incidente stradale si è verificato intorno alle ore 12:20 lungo la Tangenziale di Catania, in direzione Siracusa, poco prima dello svincolo per Palermo.

Secondo le prime informazioni, nel sinistro sarebbero rimasti coinvolti più veicoli, probabilmente in un tamponamento. Al momento non si hanno notizie ufficiali sull'eventuale presenza di feriti.

L'incidente sta causando pesanti disagi alla circolazione, con lunghe code e forti rallentamenti nel tratto interessato. Sul posto sono presenti diversi veicoli fermi sulla carreggiata e detriti sull'asfalto, mentre si attende l'intervento degli enti competenti per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità.

Si invitano gli automobilisti diretti verso Siracusa a procedere con prudenza e, se possibile, a scegliere percorsi alternativi.

L'articolo è in aggiornamento in attesa di ulteriori informazioni sulla dinamica del sinistro e sulle condizioni delle persone coinvolte.