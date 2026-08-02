ULTIM’ORA – A19 Palermo-Catania, alberi sulla carreggiata dopo il temporale: lunghissime code in entrambi i sensi

Pesanti disagi in entrambi i sensi di marcia. Traffico fortemente rallentato sia verso Catania sia in direzione Palermo.

ULTIM’ORA – Situazione particolarmente difficile nel pomeriggio di oggi, domenica 2 agosto, lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, nel tratto compreso tra Gerbini e Catenanuova.

Un forte temporale si è abbattuto sulla zona e alcuni alberi sono finiti sulla carreggiata nei pressi dello svincolo di Gerbini, causando gravi ripercussioni sulla circolazione.

Si registrano lunghissime code in entrambi i sensi di marcia, sia per chi viaggia verso Catania sia per gli automobilisti diretti in direzione Palermo. In diversi punti il traffico risulta quasi bloccato, con veicoli incolonnati per diversi chilometri.

Gli automobilisti sono invitati a procedere con la massima prudenza, mantenere le distanze di sicurezza e prestare attenzione all’asfalto bagnato e alla possibile presenza di ostacoli sulla carreggiata.

Situazione in aggiornamento.