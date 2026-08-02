Sicilia, allerta gialla per lunedì 3 agosto: possibili forti temporali nelle zone interne e orientali

Instabilità soprattutto nelle zone interne e orientali dell’Isola. Possibili nubifragi localizzati, grandine e downburst. Nessuna area in allerta arancione o rossa.

Cambia il tempo in Sicilia nella giornata di lunedì 3 agosto 2026. Una debole ondulazione ciclonica in quota, accompagnata da aria relativamente più fresca, favorirà lo sviluppo di temporali soprattutto durante le ore pomeridiane.

I fenomeni potrebbero interessare prevalentemente l’Ennese, le zone interne del Catanese, i versanti dell’Etna, i Nebrodi meridionali e, più localmente, il Nisseno e l’entroterra siracusano.

Le precipitazioni saranno molto irregolari, ma localmente potrebbero scaricare 10-20 millimetri di pioggia in poco tempo, con il rischio di allagamenti improvvisi. Non si escludono grandinate e intense correnti discendenti.

Secondo le simulazioni meteorologiche, i temporali più intensi potrebbero essere accompagnati da downburst e raffiche di vento comprese tra 80 e 100 chilometri orari, soprattutto tra l’Ennese e la Sicilia centro-orientale. Si tratterà comunque di fenomeni molto localizzati e difficili da individuare con precisione.

La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali, valida dalle 00 alle 24 di lunedì, nelle zone E, F, G, H e I, comprendenti la Sicilia centro-meridionale, il settore sud-orientale, il versante ionico, il bacino del Simeto e parte dell’area nord-orientale.

Restano in allerta verde le zone tirreniche, occidentali e le isole minori. Nessuna area della Sicilia è stata inserita in allerta arancione o rossa.